الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة بالدول العربية الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 6 آلاف و581 إصابة و7 آلاف و489 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 380 ألفا و336 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1418 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 2866 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 722 ألفا وحالتين، كما سجلت شفاء 3 آلاف و379 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 681 ألفا و711 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و965 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 وفيات جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 3 آلاف و773 إصابة، و2999 حالة شفاء، و11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 463 ألفًا و321 إصابة، بينما تعافى 409 آلاف و716 حالة، وسُجلت 6 آلاف و107 وفيات بالمرض في البلاد.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1588 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 864 ألفا و102 حالة، كما سجلت شفاء 2301 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 793 ألفا و619 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2278 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 وفيات جديدة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و324 إصابة، و3 وفيات ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2517 حالة وفاة.

وفي السودان، سجلت وزارة الصحة 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، إضافة إلى 209 حالات تعافٍ.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 22 وفاة و21 ألفا و460 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و431 حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات مليونًا و417 ألفًا و890 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 حالة وفاة و5 آلاف و219 إصابة جديدة و6 آلاف و383 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الصحة فيروس كورونا الوفيات وزارات الصحة بالدول العربية كورونا

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