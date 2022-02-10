4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة بالوايلى

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وأمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.