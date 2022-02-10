النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وصرحت بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتبين من الفحص مصرع سيدة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.