إصابة شخص إثر تصادم سيارة ودراجة نارية فى منشأة القناطر

أصيب شخص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في منشأة القناطر.

وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالواقعة وأمر بنقل المصاب الي المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بمنشأة القناطر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلي موقع الحادث، وتبين وقوع حادث أمام نقطة إطفاء أبوغالب الخطاطبة بمنشأة القناطر.