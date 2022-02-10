الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص إثر تصادم سيارة ودراجة نارية فى منشأة القناطر

تصادم سيارة ودراجة
تصادم سيارة ودراجة نارية

أصيب شخص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في منشأة القناطر.

وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالواقعة وأمر بنقل المصاب الي المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بمنشأة القناطر.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلي موقع الحادث، وتبين وقوع حادث أمام نقطة إطفاء أبوغالب الخطاطبة بمنشأة القناطر. 

محكمة جنايات حادث تصادم غرفة عمليات الادارة العامة لمرور الجيزة منشأة القناطر

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