مصرع شابين إثر اصطدام سيارة بأحد أعمدة الإنارة في بني سويف

تسبب اختلال عجلة القيادة في اصطدام سيارة “ملاكي”، مساء اليوم الخميس، بأحد أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائري بمدينة الفشن جنوب بني سويف.

وأسفر الحادث عن مصرع شابين وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى الفشن المركزي.

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الدائري بمدينة الفشن، ونتج عن الحادث وفاة شابين.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الدائري وفاة شابين بمكان الحادث وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى الفشن المركزي، وهما: اسامة احمد مصطفى، 20 عامًا، اسلام محمد جاد المولى، 18 عامًا، يقيمان مدينة الفشن.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثتين بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.