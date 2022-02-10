الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة لحماية 260 كيلومترًا من شواطئ المدن الساحلية.. أنشطة «الرى» اليوم

وزير الرى
وزير الرى

أجرت وزارة الري، اليوم الخميس، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية.

وزير الري: بدء المرحلة الثانية لحماية شاطئ البحر الأبيض من تغيرات المناخ

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذي يهدد الاستثمارات القائمة، فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية البحرية والبرية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة.

https://www.dostor.org/3710257

 

«عبدالعاطي»: خطة أعمال لحماية 260 كيلومترا من شواطئ المدن الساحلية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة على المناطق الساحلية للدلتا التي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.

https://www.dostor.org/3710262

 

 وزير الري: الانتهاء من مشروع «حماية المناطق الحرجة» بـ 5 محافظات في 2023

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك العديد من المشروعات تُنفذ لحماية الشواطئ المصرية، منها مشروع حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة.

https://www.dostor.org/3710274

 

 ندوة توعوية لمزارعي الأبعادية حول أهمية الري الحديث وتأهيل المساقي بالأراضي القديمة

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر بعدة محافظات، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه والطاقة والعمالة المستخدمة في الأراضي الزراعية، وتحقيق عائد اقتصادي وربحية للمزارعين

https://www.dostor.org/3710617

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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