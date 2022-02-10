الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1425 مواطنًا بزفتى في قافلة طبية لجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية السنادية في مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية في ظل جائحة كورونا، وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ.1425 مواطنًا بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 44 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال.

وأضاف "شعبان"، إن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية بمشاركة الدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، وقافلة بيطرية، وأخرى توعوية بمشاركة كلية التمريض والتربية الرياضية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذي شهدته القافلة من أبناء القرية، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى هي (الباطنة – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك – العظام – الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال).

وأضاف أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

دعم حياة كريمة الكشف على الجكومة مواطن بزفتى قافلة طبية لجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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