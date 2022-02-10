الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد إصابة الأمير تشارلز بكورونا.. الذعر يسيطر على القصر الملكى البريطانى

الامير تشارلز
الامير تشارلز

وصفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنباء إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا بالكابوس.
وكان الحساب الرسمي لأمير ويلز عبر تويتر قد أعلن -اليوم الخميس- إيجابية اختبار فيروس كورونا، وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها تشارلز بالفيروس.
 

أشارت تغريدة من كلارنس هاوس بعد ظهر يوم الخميس إلى أن وريث العرش البالغ من العمر 73 عاما اضطر إلى إلغاء ظهوره في عدد من الأحداث في وينشستر لأنه عزل نفسه.
وقالت الصحيفة إن إصابة تشارلز بكورونا مخيبة للآمال بشدة للقصر الملكي، حيث ألغى عدد من الارتباطات الملكية ودخل في عزل ذاتي.
 

كان تشارلز قد أصيب سابقًا بفيروس كورونا في بداية وباء المملكة المتحدة في مارس 2020.
في حديثه إلى سكاي نيوز في ذلك الوقت ، قال: “لقد كنت محظوظًا في حالتي.. لكنني شعرت بآلام الفيروس، ويمكنني فهم ما مر به الآخرون”.
 

وكشفت مصادر مطلعة أن الأمير لا يعاني إلا من أعراض خفيفة للغاية، وأنه يتماثل للشفاء سريعا، إلا أن التخوفات تكمن في اختلاطه بوالدته الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عاما، والتي عانت من وعكة صحية مؤخرا.
 

كانت الملكة اليزابيث قد أصيبت بوعكة صحية في شهر أكتوبر الماضي نقلت على إثرها للمستشفى، وظلت بها ليلة كاملة لإجراء فحوصات أولية ونصحها الأطباء بالراحة وعدم ممارسة أي مهام ملكية لفترة طويلة.

وسيشهد الشهر الجاري أول مشاركة رسمية، حيث اقتصرت كافة مشاركاتها السابقة على الرسائل والتواصل افتراضيا مع الجمهور والحكومة. 
كما تولى أعضاء العائلة المالكة الآخرون وعلى رأسهم تشارلز وويليام وكاميلا وكيت ميدلتون القيام بمهام الملكة الرسمية ومنها افتتاح المؤتمرات واستقبال كبار الضيوف والسفر في الخارج، واكتفت الملكة بالرسائل المصورة، كما حدث في افتتاح قمة المناخ كوب 26.

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