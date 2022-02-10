الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنفذ تدريبًا لمسئولي التقويم والامتحانات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التدريب
التدريب

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، برنامجًا تدريبيًا لجميع مسئولي التقويم والامتحانات بكل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة لجميع العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة من التدريبات وورش العمل التي تنفذها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعاملين بها؛ وذلك للحفاظ على المستوى العلمي والمهاري للمعلمين والإداريين، وشرح أحدث سبل التدريس، والتقييم، وتطبيق الجودة، وإعداد المناهج الدراسية التي تستخدم في مختلف دول العالم وذلك وفقًا للتقنيات والأسس التي يتم إتباعها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه والخاص بالتقويم والامتحانات، يهدف إلى إعداد مسئولي تقويم وامتحانات قادرين على تدريب السادة المعلمين على أعمال وإجراءات التقويم، وتنفيذ إجراءات أعمال التقويم بشكل منتظم وصحيح وفقًا للائحة الخاصة بالمنظومة، واستخراج النتائج في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لهذا التدريب ترتكز على تعريف جميع المتدربين على منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل أكثر دقة، والتعرف على لائحة التقويم والامتحانات الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكيفية إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات، وكيفية إجراء أعمال التصحيح والرصد واستخراج النتائج وأعمال التظلمات، وكذلك التعرف على إجراءات تنفيذ التقييم التكويني والتجميعي خلال العام الدراسي.

واختتم بصيلة، مؤكدًا حرص الوحدة على تنفيذ برامج تدريبية دورية لكل العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المجالات، ومدى حرص الوحدة على تعزيز مهارات وخبرات معلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لما لهم من دور فعال ومؤثر في الحفاظ على جودة العملية التعليمية بالمدارس، وإعداد طلاب مؤهلين بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

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