الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين عبدالوهاب أبرز مفاجآت افتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

شيرين
شيرين

يقام، غدًا، حفل افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب في تمام الساعة 11 مساءً  للإعلان عن التفاصيل الكاملة لأول برنامج اكتشاف مواهب غنائية وتمثيلية وتقديم البرامج في الشرق الأوسط.

ومفاجأة الحفل هو حضور النجمة شيرين عبدالوهاب، التي ستكون من أبرز الحاضرين في احتفالية برنامج «الدوم»، والتي أعربت عن سعادتها للتواجد من أجل دعم المواهب المصرية.

برنامج «الدوم» من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبوعوف، كما تتراوح أعمار المشتركين من الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

«الدوم» هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول، والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة «ON».

الشرق الأوسط شيرين عبدالوهاب الشباب والرياضة شيرين عبد الوهاب المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانة شيرين عبد الوهاب اكتشاف المواهب الفنانة شيرين

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