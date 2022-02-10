رئيس وزراء العراق يبحث مع المستشار الألمانى العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن الكاظمي، هنأ المستشار الألماني على تسلمه مهام منصبه، متمنيًا أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار.

وبيَّن رئيس مجلس الوزراء العراقي، أهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدي الأول، وتم التأكيد على أهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وشهدت المباحثات الهاتفية التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب السوق العراقية بالشراكات والاستثمارات الألمانية.

وتم التطرق إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

من جانبه، أشاد المستشار الألماني بالدور المتنامي للعراق إقليميًا في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين.