تجديد حبس عامل متهم بهتك عرض طفلة في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس عامل مراجيح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة 9 سنوات بالمعصرة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المعصرة، يفيد بورود بلاغ من والدة طفلة تدعى "ن.ر.خ"، 32 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه "م.خ.ق " 28 عاما عامل مراجيح، ومقيم بدائرة القسم، بهتك عرض ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات.

بسؤال ربة المنزل بتحقيقات النيابة العامة قررت أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، أخبرها فيها أن أبنتها كادت أن تتعرض للاغتصاب من قبل المتهم.

فانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وشاهدت ابنتها فى حالة انهيار وبكاء مستمرة، وقررت لها الطفلة أنها كانت تلعب على المراجيح وعند انصرافها فوجئت بالمتهم يسير خلفها، ثم قام بوضع منديل على فمها واصطحبها إلى منزل مهجور وخلع ملابسها، فشاهدهما طفل أخبر الأهالى فقاموا بالتعدى عليه بالشوم.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أنكر التهم الموجهة إليه، وقرر أنه شاهد الطفلة مع صديقها فى وضع مخل فتوجه إليهما فقام الطفل بالفرار، ثم عاد معه بعض أقاربه الذين تعدوا عليه، وأضاف أن هناك صلة قرابة بوالدة الطفلة، فقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.