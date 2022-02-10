«الأرثوذكسية» تحيي ذكرى رحيل القديس يعقوب الراهب

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، ذكرى رحيل القديس يعقوب الراهب. ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تنيح الراهب الناسك القديس يعقوب. هذا الأب كان زاهدًا في العالم منذ حداثته فسكن إحدى المغائر وأقام بها خمس عشرة سنة. وقد أجهد نفسه في أثنائها بالأصوام الطويلة والصلوات المتواترة.

وتابع: ولم يخرج من مغارته طول هذه المدة. فتآمر عليه قوم من أتباع إبليس، أوعزوا إلى زانية فتزينت وذهبت إليه، ودخلت المغارة، وتقدمت منه أخذت تداعبه حتى تستدرجه إلى الخطية، ولكنه وعظها، وذكرها بنار جهنم، وبالعقوبات الدهرية، فتابت على يديه. وعادت إلى المدينة تردد الشكر لله، الذي أحسن إليها بالرجوع عن طريق الموت إلى الحياة، وقد أجرى الله على يديه آيات كثيرة.

ترتيب السنكسار

تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من أيام السنة يقابله تذكار أو أكثر، ويتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنيسة المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

يذكر أنه أطلقت إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية الحجز المسبق لقداسات صوم يونان، والذي يبدأ في 14 فبراير الجاري ويستمر على مدار الـ3 أيام، وسيقام خلال فترة الصوم أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدرًا من الأفراد في قداسات الصوم.

وشددت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وفرد في كل دكة، وعلى ضرورة الانصراف عقب انتهاء صلوات قداسات صوم يونان تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المناطق المختلفة.

وتابعت الكنائس أنه في حالة وجود أي أعراض أو الشعور بأعراض فيروس كورونا، يجب إلغاء حجز القداسات الإلهية لإتاحة الفرصة للآخرين المشاركة في صلوات قداسات الصوم.