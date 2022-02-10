الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

بإيرادات تصل 2.5 مليون جنيه.. أبطال «حامل اللقب» يحتلفون بنجاحه في دور العرض

حامل لقب
حامل لقب

 بعد عرض فيلم  “حامل اللقب” بجميع دور العرض المقرر طرحه بها، وحقق نسبة نجاح عالية، مما أدى إلى تخطي إيرادات الفيلم حوالي ٢ مليون ونصف، وذلك من خلال شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى الأول، حيث تم عرضه بالسينمات، وذلك خلال يوم 2 فبراير الماضي لعام ٢٠٢٢.

حيث احتفل أبطال العمل بعد أن حقق نسبة النجاح العالية، واجتمع كل من أبطال العمل وعدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم في إحدى سينمات الزمالك وحضر الحفل كلا من أحمد فهمى وشيكو وكريم فهمى.

أحداث الفيلم

للمرة الثانية يجتمع كلا من المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد والفنانة دينا الشربينى ومحمد سلام فقد شاركوا من قبل في موسم رمضان لعام ٢٠١٧  مسلسل “خلصانة بشياكة” حيث قدم العمل مجموعة من الفنانين منهم النجم أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار ومجموعة أخري من الفنانين، ويلعب هشام ماجد خلال أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقوم  الفنانة دينا الشربينى بتأدية دور  شخصية زوجته التي تعمل دكتوره.

فريق العمل يضم مجموعة من نجوم الفن 

الجدير بالذكر أن فيلم "حامل اللقب" بطولة كلا من  هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، الفيلم من إخراج هشام فتحى، وتأليف إيهاب بليبل.

كما يعرض بجميع دور العرض الآن بموسم الإجازة عدد من الأفلام الأخرى منها فيلم “من أجل زيكو” الذي حققت نسبة نجاح عالية، كما حققت الأغنية الخاصة به علي ضجة كبيرة على ساحة الوسط الفني والسوشيال ميديا، والفيلم بطولة كلا من الفنانة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى.

حامل اللقب إيرادات الفيلم مليون ونص منتصف العام الدراسى الأول السينمات فبراير الماضي خلصانة بشياكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما