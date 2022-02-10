بإيرادات تصل 2.5 مليون جنيه.. أبطال «حامل اللقب» يحتلفون بنجاحه في دور العرض

بعد عرض فيلم “حامل اللقب” بجميع دور العرض المقرر طرحه بها، وحقق نسبة نجاح عالية، مما أدى إلى تخطي إيرادات الفيلم حوالي ٢ مليون ونصف، وذلك من خلال شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى الأول، حيث تم عرضه بالسينمات، وذلك خلال يوم 2 فبراير الماضي لعام ٢٠٢٢.

حيث احتفل أبطال العمل بعد أن حقق نسبة النجاح العالية، واجتمع كل من أبطال العمل وعدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم في إحدى سينمات الزمالك وحضر الحفل كلا من أحمد فهمى وشيكو وكريم فهمى.

أحداث الفيلم

للمرة الثانية يجتمع كلا من المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد والفنانة دينا الشربينى ومحمد سلام فقد شاركوا من قبل في موسم رمضان لعام ٢٠١٧ مسلسل “خلصانة بشياكة” حيث قدم العمل مجموعة من الفنانين منهم النجم أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار ومجموعة أخري من الفنانين، ويلعب هشام ماجد خلال أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقوم الفنانة دينا الشربينى بتأدية دور شخصية زوجته التي تعمل دكتوره.

فريق العمل يضم مجموعة من نجوم الفن

الجدير بالذكر أن فيلم "حامل اللقب" بطولة كلا من هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، الفيلم من إخراج هشام فتحى، وتأليف إيهاب بليبل.

كما يعرض بجميع دور العرض الآن بموسم الإجازة عدد من الأفلام الأخرى منها فيلم “من أجل زيكو” الذي حققت نسبة نجاح عالية، كما حققت الأغنية الخاصة به علي ضجة كبيرة على ساحة الوسط الفني والسوشيال ميديا، والفيلم بطولة كلا من الفنانة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى.