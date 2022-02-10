محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية بـ3 مراكز

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين؛ للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير تأتي استكمالًا للمخطط والرؤية التي وضعتها المحافظة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وخلق شرايين جديدة، والجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية بالمراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبوالنمرس والجاري تطويره بدءا من مسجد الرحمن الرحيم وحتى موقف الأتوبيس بطول ٢ كم لتسير حركة المواطنين، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة به، وجار استكمال الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تدعيم جانبي الطريق وجسر ترعة أبوالنمرس بأرصفة خرسانية لضمان أمن وسلامة المارة على الطريق وقائدي المركبات، وذلك لما يشهده من كثافات مرورية لكونه يعد مدخلًا رئيسيًا لمدينة أبوالنمرس.

كما تفقد محافظ الجيزة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبوالنمرس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، واطلع من المواطنين المتواجدين داخل المركز عن أي معوقات تواجههم.

وعاين محافظ الجيزة انتظام عمل لجان التصالح بمركز أبوالنمرس، مشددًا على سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء الإجراءات.

وشهدت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق ١١ بمدينة الحوامدية والجاري تطويره، وذلك لربطه مع طريق الجمهورية كأحد الحلول المرورية الهامة بالمدينة، موجهًا الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات القياسية والفنية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لخدمة المواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة مبنى مدينة الحوامدية الجاري إنشاؤه وتدعيمه بمركز تكنولوجي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية وتدعيمه بالأثاث والأجهزة اللازمة للبدء في تقديمه الخدمات واستقبال المواطنين.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءًا من طريق مصر أسيوط الزراعي وحتى شارع عمرو بن العاص، وذلك بطول ١.١ كم وعرض ٢٢م في الاتجاهين، وذلك بعد إزالة كافة التعديات الموجودة بالطريق، وإجراء التنسيق العام إلى جانب تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطى وأرصفة مشاة.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، واللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، ومجدي محب رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.