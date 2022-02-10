الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم طالبة جامعية.. إصابة 11 شخصًا في 4 حوادث تصادم متفرقة بالمنيا

حوادث تصادم
حوادث تصادم

أصيب 11 شخصًا، اليوم الخميس، في 4 حوادث تصادم وانقلاب  سيارات متففرقة في طريق الصعيد بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 11 شخصًا في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة جانبية أمام قرية ابيوها بطريق الصعيد الزراعي بأبوقرقاص، وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات شمال كمين بني مزار، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد مدخل بوابة الرسوم، وإصابة شخص في تصادم سيارتين بطريق الصعيد الغربي شمال كمين دلجا بمركز دير مواس.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، والتحفظ على المركبات، تحت تصرف النيابة العامة.

حوادث تصادم انقلاب طريق الصعيد المنيا النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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