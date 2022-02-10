فتح الترخيص لـ136 سيارة أجرة تعمل بالوقود المزدوج في المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، قرارًا بالسماح بفتح الترخيص لعدد 136 سيارة أجرة ميكروباص (14 راكب) تعمل بالوقود المزدوج، بدلًا من السيارات الربع نقل العاملة على خطوط قرى الوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا.

يأتي القرار في إطار تنفيذ الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل (البيك أب) والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب موديل 2021 أو 2022، وتعمل بنظام الوقود المزدوج ( بنزين- غاز طبيعي).

وفي وقتٍ سابق، كلَّف المحافظ إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لإعداد حصر دقيق للطلبات المقدمة من الراغبين في إحلال وتجديد سياراتهم الربع نقل بسيارة ميكروباص (14 راكب) تعمل بالوقود المزدوج بقرى الوحدة المحلية بنزلة حسين.

كما تم الإعلان عن فتح باب التقدم لمن يرغب في ذلك من مالكي سيارات (البيك أب) العاملة على خط سير نزلة حسين للتوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا لمراجعة الشروط والضوابط، اعتبارًا من 16 يناير الماضي ولمدة 15 يوم.