الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح الترخيص لـ136 سيارة أجرة تعمل بالوقود المزدوج في المنيا

اللواء اسامه القاضى
اللواء اسامه القاضى محاظ المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، قرارًا بالسماح بفتح الترخيص لعدد 136 سيارة أجرة ميكروباص (14 راكب) تعمل بالوقود المزدوج، بدلًا من السيارات الربع نقل العاملة على خطوط قرى الوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا.

يأتي القرار في إطار تنفيذ الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل (البيك أب) والتي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب موديل 2021 أو 2022، وتعمل بنظام الوقود المزدوج ( بنزين- غاز طبيعي).

وفي وقتٍ سابق، كلَّف المحافظ إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لإعداد حصر دقيق للطلبات المقدمة من الراغبين في إحلال وتجديد سياراتهم الربع نقل بسيارة ميكروباص (14 راكب) تعمل بالوقود المزدوج بقرى الوحدة المحلية بنزلة حسين.

كما تم الإعلان عن فتح باب التقدم لمن يرغب في ذلك من مالكي سيارات (البيك أب) العاملة على خط سير نزلة حسين للتوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا لمراجعة الشروط والضوابط، اعتبارًا من 16 يناير الماضي ولمدة 15 يوم.

محافظ المنيا يقرر فتح باب الترخيص لـ 136 سيارة أجرة ميكروباص تعمل بالوقود المزدوج خط سير نزلة حسين بدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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