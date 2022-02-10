7 مليارات و535 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الإسكندرية في يناير

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يُساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي، قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و652 شهادة جمركية خلال يناير الماضي، من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي بلغت مليارًا 688 مليونًا و496 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و389 مليونًا و93 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و432 مليونًا و276 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال يناير الماضي بتصدير مشمول 7160 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 25 مليارًا و822 مليونًا و732 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 3 ملايين و83 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي، بلغت نحو 7 مليارات و535 مليون جنيه.

ونوه بأن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي، بلغت نحو 7 مليارات و535 مليون جنيه.