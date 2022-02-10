شعبة المحمول تناقش مقترحات المستوردين للمساهمة في نجاح المنظومة الجمركية الجديدة

عقدت شعبة تجار أجهزة المحمول بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا، شارك فيه عدد كبير من منتسبيها خاصة المستوردين لمناقشة مطالبهم فيما يتعلق بالجمارك ومنظومة التسجيل الجمركي المسبق.

جاء هذا الاجتماع طبقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بضرورة أن تناقش كل شعبة مطالب قطاعها ومقترحاته من أجل تنفيذ منظومة التطوير والتنمية التي يقوم بتنفيذها اتحاد الغرف التجارية من خلال غرفه بالمحافظات المختلفة تماشيا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.

وقال محمد طلعت عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن الاجتماع تناول مناقشة آراء منتسبي الشعبة والمستوردين فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI "، ومقترحات المستوردين من أجل المحافظة على ضبط السوق.

وأضاف "طلعت" إنه سيتم دراسة كافة الآراء والمقترحات ، ثم وضعها في ورقة عمل محددة وواضحة وصريحة هدفها تحقيق الصالح العام والتكامل مع مصلحة الجمارك بما يحد من أي سلبيات قد تواجه المستوردين ، للمحافظ على تنفيذ المنظومة التطويرية الجمركية بالشكل السليم الذي يحقق مصلحة بلدنا.

من جهته، قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس الشعبة إنه بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي هناك تنسيق بين الشعبة ولجنة الجمارك التي يترأسها عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لبحث كافة المطالب والمقترحات التي تعبر عن منتسبي الشعبة والمستوردين بهذا القطاع ، بحيث يتم نقل الصورة كاملة عن هذه المطالب والمشاكل التي تواجههم ومقترحاتها من أجل ضبط الحركة التجارية بالشكل الذي يحافظ على اتزان السوق.

ولفت" رمضان" إلى أن رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة أبدى تعاونًا كبيرًا للربط بين الشعبة ومسئولي الجمارك لمناقشة كافة المطالب والشكاوى ، والسعي إلى وضع حلول مناسبة لها ، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات والإفراج الجمركي والإجراءات الجمركية بشكل عام.