الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة المحمول تناقش مقترحات المستوردين للمساهمة في نجاح المنظومة الجمركية الجديدة

أجهزة المحمول
أجهزة المحمول

عقدت شعبة تجار أجهزة المحمول بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا، شارك فيه عدد كبير من منتسبيها خاصة المستوردين لمناقشة مطالبهم فيما يتعلق بالجمارك ومنظومة التسجيل الجمركي المسبق.

جاء هذا الاجتماع طبقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بضرورة أن تناقش كل شعبة مطالب قطاعها ومقترحاته من أجل تنفيذ منظومة التطوير والتنمية التي يقوم بتنفيذها اتحاد الغرف التجارية من خلال غرفه بالمحافظات المختلفة تماشيا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.

وقال محمد طلعت عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن الاجتماع تناول مناقشة آراء منتسبي الشعبة والمستوردين فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI "، ومقترحات المستوردين من أجل المحافظة على ضبط السوق.

وأضاف "طلعت" إنه سيتم دراسة كافة الآراء والمقترحات ، ثم وضعها في ورقة عمل محددة وواضحة وصريحة هدفها تحقيق الصالح العام والتكامل مع مصلحة الجمارك بما يحد من أي سلبيات  قد تواجه المستوردين ، للمحافظ على تنفيذ المنظومة التطويرية الجمركية بالشكل السليم الذي يحقق مصلحة بلدنا.

من جهته، قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس الشعبة إنه بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي هناك تنسيق بين الشعبة ولجنة الجمارك التي يترأسها عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لبحث كافة المطالب والمقترحات التي تعبر عن منتسبي الشعبة والمستوردين بهذا القطاع ، بحيث يتم نقل الصورة كاملة عن هذه المطالب والمشاكل التي تواجههم ومقترحاتها من أجل ضبط الحركة التجارية بالشكل الذي يحافظ على اتزان السوق.

ولفت" رمضان" إلى أن رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة أبدى تعاونًا كبيرًا للربط بين الشعبة ومسئولي الجمارك لمناقشة كافة المطالب والشكاوى ، والسعي إلى وضع حلول مناسبة لها ، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات والإفراج الجمركي والإجراءات الجمركية بشكل عام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها