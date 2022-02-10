اليوم العالمي للبقول 2022.. يحقق نظم غذائية زراعية مستدامة

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبقول في 10 فبراير من كل عام ويتم الاعتراف بالبقول كغذاء عالمي، البقول والمعروفة أيضًا باسم البقوليات، هي بذور صالحة للأكل للنباتات البقولية المزروعة كغذاء، الفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء هي أكثر أنواع البقول شيوعًا واستهلاكًا، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019 تخصيص يوم للبقول لزيادة الوعي بفوائده على الصحة العامة.

في اليوم العالمي للبقول، يبذل الناس جهودًا لنشر الوعي بأهمية البقول في الإنتاج الغذائي المستدام، كما يتم التبرع بالبقول لتوفيرها للأشخاص الذين لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

قصة اليوم العالمي للبقول 2022:

اليوم العالمي للبقول 2022 جاء تحت شعار “البقول لتمكين الشباب في تحقيق نظم غذائية زراعية مستدامة”، البقول مهمة لاتباع نظام غذائي صحي، يجب عليك اغتنام هذا اليوم كفرصة لزيادة الوعي والاعتراف بمساهمة البقول في نظم الغذاء المستدامة ودورات الغذاء الصحية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 السنة الدولية للبقول (IYP) بعد الاعتراف بقيمة البقول في عام 2013، زادت الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من الوعي العام بالفوائد الغذائية والبيئية للبقول.

مع حلول السنة الدولية للبقول، اقترحت بوركينا فاسو (بلد غير ساحلي في غرب إفريقيا) الاحتفال باليوم العالمي للبقولفي عام 2019، أعلنت الجمعية العامة يوم 10 فبراير يومًا عالميًا للبقول.

وفقا لموقع indiatoday تلعب البقول والبقوليات (العدس والبازلاء والحمص والفول وفول الصويا والفول السوداني) دورًا مهمًا بنفس القدر في الحفاظ على الصحة والتحسين العام.

تساهم البقول أيضًا بشكل كبير في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تلعب البقول دورًا كبيرا في تحديد تحديات الفقر وأمن السلسلة الغذائية وتدهور الصحة وتغير المناخ.

تساعد البقول والمحاصيل البقولية في تحسين جدوى أنظمة الإنتاج الزراعي.

البقول تساهم في الفوائد البيئية، تعمل خصائص البقول المثبتة للنيتروجين على تحسين خصوبة التربة، مما يزيد من إنتاجية وخصوبة الأراضي الزراعية.