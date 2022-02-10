«البطوطى»: التوقعات الصيفية واعدة رغم قيود السفر بسبب أوميكرون

كشفت أحدث أبحاث مفوضية السفر الأوروبية حول "مراقبة المشاعر للسفر" والتي تقوم بقياس نوايا السفر عند الأوروبيين على المدى القصير والتفضيلات خلال جائحة COVID-19 وأثر تفشي Omicron وقيود السفر المجزأة، استجابة للمتغير الجديد سلبا على ثقة الأوروبيين في السفر في بداية العام الحالي 2022، ومع ذلك تُظهر مشاعر السفر في جميع أنحاء أوروبا مرونة أكبر مع وجود علامات على التفاؤل في أوائل أشهر الصيف القادم.

وقال الدكتور سعيد البطوطي، عضو مفوضية السفر الأوروبية، إنه بسبب الاضطراب الناجم عن متغير Omicron في بيئة السفر في أوروبا، يكافح الأوروبيون مرة أخرى عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالسفر، حيث القيود والمتطلبات التي تم إدخالها حديثا، حتى بالنسبة للمسافرين الذين تم تطعيمهم أو الذين تم شفاؤهم، أعاقت استعداد الأوروبيين للسفر وتركت الكثيرين غير متأكدين من توقيت رحلتهم التالية.

أيضًا قيدت السياسات المجزأة في جميع أنحاء أوروبا نحو فترة صلاحية شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي للاستخدام الوطني دورها كأداة لتسهيل السفر (بانخفاض 11% عما كان عليه البحث السابق سبتمبر 2021)، علاوة على ذلك، يعتقد عدد متزايد من الأوروبيين أن البروتوكولات الصحية الصارمة في الوجهات لها تأثير سلبي مباشر على تجارب سفرهم.

وأضاف: نتيجة لذلك، يتجنب الأوروبيون وضع خطط وحجوزات ملموسة، على سبيل المثال، زاد التردد بشأن موعد السفر من 11% في سبتمبر 2021 إلى 21% في ديسمبر، ويخطط 36% من مسافري الحجوزات المسبقة للشروع في إجازات خلال شهر مايو أو يونيو 2022 وحجز 17% منهم بالفعل رحلتهم التالية بالكامل.

ومع ذلك، لا يزال أكثر من نصف الأوروبيين (نسبة 61%) متفائلين بشأن السفر بين يناير ويونيو 2022، لكنها تظل أقوى مما كانت عليه قبل عام (54%)، مما يدل على المرونة المستمرة على الرغم من الاضطراب الذي تسبب فيه أوميكرون، وتظل الرحلات داخل أوروبا الخيار المفضل لـ50% من المسافرين و11% للسفر الدولي.

وأشار البطوطي إلى أن البحث يبين أيضًا اتجاهًا إيجابيًا، وهو أن الرغبة المتزايدة لدى الجمهور الأوروبي في السفر أوائل الصيف ونية البقاء لفترة أطول وإنفاق المزيد أثناء التواجد في وجهتهم المختارة، تزداد تفضيل الرحلات التي تزيد مدتها على 10 ليالٍ بنسبة 38% مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما تزداد نسبة المسافرين الذين يخططون لإنفاق أكثر من 2000 يورو بنسبة 31%، وتحديدًا بين أولئك الذين لديهم خطط سفر في مايو أو يونيو 2022.

ويظل السفر الترفيهي الخيار الأفضل لـ63% من الأوروبيين المستعدين للسفر، وفي الوقت نفسه يُظهر سفر الأعمال أيضًا بوادر تحسن لأول مرة منذ خريف 2020، حيث خلال الأشهر المقبلة يتوقع 15% من المشاركين السفر للعمل أو المشاركة في الأحداث والمؤتمرات، بينما على المدى القصير والمتوسط، أعرب الأوروبيون عن رغبتهم في رؤية توازن صحي بين تدابير الحماية من COVID-19 والقدرة على الاستمتاع أثناء السفر، وتظل إجراءات الحجر الصحي مصدر قلق كبيرًا للسفر في جميع أنحاء أوروبا (18%)، تليها حالات COVID-19 المتزايدة في الوجهات السياحية (15%) والتغيرات المحتملة في قيود السفر (14%).

ولتحقيق خطط سفرهم خلال الشتاء الحالي والربيع القادم، يعتمد الأوروبيون على التطعيم (14%) وسياسات الإلغاء المرنة (11%) والأنظمة الصحية وفعالية الوجهات في إدارة أزمة كورونا (10%) والقيود المرفوعة بالكامل (9%)، وتلك الأمور هي المحرك الرئيسي لدوافع السفر والتفضيل بين الوجهات في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من حرص الأوروبيين على السفر، إلا أنهم يؤخرون عملية الحجز على أمل التمتع بمزيد من الحرية والتنقل لاحقًا، وبالتالي فإن التخطيط للرحلة ممتد، ويتم توسيع نافذة الحجز.