الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 48 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، والتنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 48 حالة تعد بنطاق 8 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحة بلغت 4612 م2، وذلك على النحو التالي: إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1810 م٢ بقرية الطبرانى بمنطقة قرى الخريجين بوادي النطرون، وتم تنفيذ عدد 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 850 م٢ بحوش عيسى عبارة عن أراضي مزروعة وأسوار ومباني بالطوب الأبيض.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بمساحه 632 م٢ على هندسة صرف رشيد بنطاق الوحدة المحلية للساحل برشيد، وإزالة 4 حالات تعد بمساحة 482 م٢ بقري زُهرة و سراويلا بكفر الدوار عبارة عن شدات خشبية، وإزالة عدد 5 حالات بمساحة 373 م٢ على أملاك الدولة (أملاك حماية النيل) بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار، وتنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بمساحة 190 م على أملاك النيل بكوم حمادة.

كما قامت الحملة بتنفيذ إزالة حالة تعدي بمساحة 180 م٢ بالمسين بالدلنجات، كما تم وقف أعمال بناء دون ترخيص والتحفظ على معدات البناء، وإزالة حالة تعدي وبناء مخالف على مساحة 95 م بقرية السوالم بإيتاى البارود.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة منة أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

يأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

البحيرة عبدالفتاح السيسي محافظ البحيرة وادى النطرون كوم حمادة الثانى

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