جينيفر لوبيز ترتدي فستان زفاف من زهير مراد في فيلم «Marry Me»

ستعرض النجمة جينيفر لوبيز، أحد أبرز إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد على الشاشة الكبيرة في فيلمها الأخير "Marry Me"، حيث صدر في الوقت المناسب لعيد الحب.

ويشارك النجمة في بطولة الفيلم المغني الكولومبي مالوما، في أول ظهور له في التمثيل، وأوين ويلسون.

في الفيلم تلعب "لوبيز" دور نجمة البوب ​​كات فالديز التي توشك على الزواج من خطيبها الطويل (مالوما) على خشبة المسرح أمام ملايين المعجبين، ومع ذلك قبل ثوانٍ من الحفل علمت أن خطيبها كان غير مخلص وفي لحظة من العفوية الكاملة، تتزوج من رجل أخر.

وسترتدي النجمة فستان زفاف من تصميم زهير مراد، في الحفل الذي أقيم على خشبة المسرح، يتميز الفستان بدون حمالات بتنورة كاملة وقطار، مغطى بالخرز والزخرفة الذهبية والوردية المعقدة مع قلادة متناسقة من حجاب مزخرف وزهرة ماسية.

و بعيدًا عن الشاشة الكبيرة لوبيز من المعجبين القدامى ببيروت ومصمميها، و ارتدت من الإطلالات التي ابتكرها زهير مراد في عدد من المناسبات، بما في ذلك السجاد الأحمر الكبير وعروض الجوائز مثل جولدن جلوب وجرامي وميت جالا.

و ألبس مراد أيضًا عددًا من النجوم لحفلات الزفاف الواقعية منذ تأسيس علامته التي تحمل اسمه في عام 1997، وأضاف ملابس الزفاف الجاهزة في عام 2011، و في الآونة الأخيرة ارتدت عارضة الأزياء جاسمين توكيس ثوبًا مخصصًا من زهير مراد في حفل زفافها في عام 2021 ، على نجل نائب رئيس الإكوادور خوان ديفيد بوريرو.