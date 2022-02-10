الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مهرجان العسل المصري بمشاركة 50 عارضا بالإسكندرية ( فيديو)

مهرجان العسل بالاسكندرية
مهرجان العسل بالاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، انطلاق مهرجان العسل المصري الرابع بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، تحت شعار «بحر العسل صافي»، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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مهرجان العسل بالاسكندرية



شارك في المعرض الذي انطلق اليوم 10 فبراير ويستمر حتى 13فبراير الجاري، أكثر من 50عارضا من جميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

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مهرجان العسل بالاسكندرية

وقال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن انطلاق مهرجان العسل المصري جاء بعد ثلاث دورات متتالية بالقاهرة بدأت في 2019، وبعد النجاح الذي حققه في العاصمة، و قررنا الانطلاق لجميع محافظات مصر، حيث كانت المحطة الأولي هي الإسكندرية في النسخة الرابعة للمهرجان.
 

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مهرجان العسل بالاسكندرية

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن هدف المهرجان هو توصيل فكرة مربي النحل وتعريف  المستهلكين بأنواع العسل المصرية الموجودة وجودتها، وكيفية التفريق بين أنواع العسل وجودة كل منها، مشيرا إلى أن أكثر من 50 عارض يشارك اليوم بين شركات منتجة وتعبئة ونحالين، جميعهم يشاركون في مهرجان لتذوق الأعسال المصرية  لتوصيل رسالة ان جودة الاعسال المصرية تفوق الأنواع العالمية.

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مهرجان العسل بالاسكندرية

وأشار ان من خلال المهرجان يتم عقد العديد من الفعاليات للزوار والمشاركين منها ورش عمل للأطفال والكبار، ومكان خاص لتجمع النحالة للتعرف على العمليات الحديثة، وورش عمل للصابون بالعسل، ولصناعات أخرى كثيرة يدخل بها العسل.
 

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مهرجان العسل بالاسكندرية

من جهته كد الدكتور محمود حسن، مدير المهرجان، أن نسخة مهرجان الحالية هي امتداد لانطلاقته في 2019، وأشار إلى ان المهرجان لاقي اقبال جيد في أول ساعاته بمحافظة الإسكندرية، برغم الطقس المتقلب التي تشهده المحافظة، لافتا ان المعرض يقدم خصومات 10٪ لأول ألف زائر بالإضافة إلى خصومات العارضين.

 

محافظة الاسكندرية إنطلاق مهرجان العسل المصري بحر العسل صافي 50عارض النسخة الرابعة للمهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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