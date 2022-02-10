الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنشاء نادي ريادة الأعمال بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور منى عبداللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول توقيع المدينة بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء نادي ريادة الأعمال بالمدينة بمقرها في برج العرب.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء نادي ريادة الأعمال، جاء في إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية مميزة، وذلك للاستفادة من الفرص المُتاحة للمراكز البحثية بقانون حوافز الابتكار، وفي إطار مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإنشاء "نوادي ريادة الأعمال" بالمؤسسات البحثية لتكتمل منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في العلوم والتكنولوجيا بتهيئة بيئة مُشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مُخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضحت د.منى عبداللطيف، أن النادي يهدف إلى توفير قناة يمكن للشباب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التواصل مع رواد الأعمال فى المجتمع، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، فضلا عن الانخراط في المجتمع وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

اكاديمية التكنولوجيا الجامعات التعليم العالي أبحاث قناة نوادي

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