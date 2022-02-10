إخماد حريق دراجة نارية بالطالبية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، في إخماد حريق نشب بدراجة نارية “موتوسيكل” بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بدراجة نارية موتوسيكل بشارع عثمان محرم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.