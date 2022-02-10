«الزراعة» تشارك في فعاليات مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

يشارك معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة، في فعاليات مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، الذي تنظمه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وتحت رعاية محافظ اسوان اللواء اشرف عطية والذي سوف يعقد في الفترة من 16 الي 19 فبراير الجاري بمدينة أسوان.

وسيقام هذا المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، و الدكتور محمد كرمي عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسوان، والدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطري بأسوان، والدكتورة سهير عبدة نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، و الدكتور علاء الطحان مدير معهد الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد توفيق عضو منظم عام المؤتمر وعضو الجمعية الخيرية لرعاية الدواب.

- محاور المؤتمر

وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفي فاضل رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سوف يناقش عدة محاور، منها عرض الإنجازات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير خاصة في محافظات الصعيد، يأتي ذلك بناء علي توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية من اجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مصر.