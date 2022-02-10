ضبط صاحب مخبز لبيعه 2.5 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت مباحث التموين حملات مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى في منطقة وادي النطرون.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة فى السوق السوداء، مشددا على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما جرى تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت ومطاعم دون ترخيص، وتحرير 20 محضر عمل دون شهادات صحية، وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط صاحب مخبز بمركز أبوحمص، تصرف فى 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بإجمالى 2.5 طن، عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.