الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمحبي الطبيعة.. طرق سهلة لإضافة لمسة من الخضرة إلى منزلك

صورة ارشفية
صورة ارشفية

سواء كنت من عشاق الديكور المنزلي أو مجرد شخص يفضل الطبيعية الخضراء ، فإن إضافة لمسة من الخضرة إلى منزلك ربما يكون أحد أفضل القرارات التي يمكنك اتخاذها على الإطلاق، حيث أنها تهدئة العين وإضافة رائعة إلى المنازل ، فالنباتات المنزلية لا تخاف منها  لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في البستنة للعناية بها.

ونستعرض في التقرير التالي وفقًا لموقع “indianexpress”  طرق سهلة يمكنك من خلالها إضافة المزيد من البيئة إلى مسكنك وكسب قلوب جميع الذين يزورون.

أرفف النباتات

نرتب جميعًا الكتب والأشياء الأخرى على أرفف على الحائط ، فلماذا لا نقوم بالنباتات، وإن الاحتفاظ بالنباتات الصغيرة على رف في مكان جيد في منزلك سيعطيها مظهرًا مميزًا دون الحاجة إلى القلق بشأن نقل الأثاث أو الأشياء الأخرى للمساحة.

النباتات المعلقة

تعد النباتات التي تعلق علي الحائط إضافة رائعة إلى منزلك، لأنها تتطلب الحد الأدنى من الصيانة يمكن إضافتها إلى الشرفات أو حدائق المطبخ أو حتى غرفة في منزلك حتى تتعرض للكثير من ضوء الشمس.

اختر الفروع بدلاً من الزهور المقطوفة حديثًا

اختر الأوراق والسيقان الطازجة، واحتفظ بها مرتبة بشكل جمالي في حاويات شفافة لإضفاء مظهر جديد على منزلك، وإنها طريقة رائعة وفعالة لإضفاء الحيوية على المنزل. 

نباتات الفخار

الفخارمثالية لأولئك الذين يريدون روعة النباتات المنزلية مطروحًا منها الصيانة متوفر في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، بعضها يزهر أيضًا في عدد لا يحصى من الألوان، واختر واحدًا في أواني خزفية لطيفة لإضافة لمسة من اللون إلى مساحتك.

اصنع حديقة أعشاب

ليس فقط طريقة سهلة لضمان عدم نفاد الأعشاب الطازجة، فإن امتلاك حديقة أعشاب هو أيضًا أحد أفضل الأمثلة على تناول الطعام من المزرعة إلى المائدة، وهو إنشاء حديقة أعشاب سيوفر عليك ساعات من التنظيف والتقطيع والتخزين.

الخضرة إلى منزلك أرفف النباتات أفضل القرارات مجرد شخص يفضل الطبيعية الخضراء إضافة لمسة من الخضرة

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