الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر طن السكر الأبيض عند 10150 جنيها في السوق المحلي اليوم

السكر
السكر

استقرت أسعار السكر على نفس القيمة السعرية لدى تجار الجملة لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-2-2022، بعدما تراجعت الأسعار، الثلاثاء الماضي، بنحو 50 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، على مدار أكثر من أسبوع.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) انخفاضًا اليوم، في بورصة نيويورك، بينما تباينت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) في جلسة تداول اليوم الخميس، ببورصة لندن.

واستقر سعر طن السكر الأبيض عند 10,150 جنيها، كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز، ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه، واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,750 جنيها.

سعر السكر للمستهلك
وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 10 : 11 جنيهًا.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انخفضت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، في بداية تداولات اليوم، حيث تراجع عقد مارس ليسجل نحو 18.36 سنتًا للرطل بمقدار تراجع 0.12 سنتًا، أي بنسبة 0.65%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

كما هبط عقد مايو ليسجل 17.93 سنتًا للرطل بمقدار انخفاض، 0.05 سنتًا، أي بنسبة 0.28%.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تباينت العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث قفز عقد تداول شهر مارس، بمقدار 1.60 دولارًا، ليصل إلى 504.80 دولارًا للطن، أي بنسبة ارتفاع 0.32%.

بينما انخفض عقد مايو لتداول السكر الأبيض، ليسجل 491.10 دولارًا للطن بنسبة 0.12%، أي بتراجع قدره 0.60 دولارًا، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وزارة التموين السوق المحلي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية قصب السكر التجارة الداخلية وزير التموين في بورصة لليوم الثاني علي التوالي شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر أسعار العقود الآجلة للسكر الخام وزير التموين والتجارة سعر طن السكر أسعار العقود الآجلة للسكر أسعار النشا الغذائي السوق المحلى المصري لسوق المحلي المصري لعقود الآجلة للسكر الخام أسعار الجلوكوز أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي سعر طن السكر الأبيض أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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