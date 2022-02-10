البرلمان العربى: استهداف مطار «أبها» السعودى جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان البرلمان العربي، اليوم، استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتدادًا للهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددًا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية، ملكًا وحكومةً وشعبًَا وبرلمانًَا، مؤكدًا ثقته في قدرة المملكة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.

وأعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، مؤكدا سقوط شظايا اعتراض الطائرة في محيط المطار.

وأكد التحالف أن هناك أنباء أولية عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل جراء تصدي الدفاعات الجوية السعودية لهجوم جديد تعرض له مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة، مشيرًا إلى أن هناك تقريرًا أوليًا يتحدث عن "وجود أربع إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين"، متعهدًا بـ"اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".