أسعار زيوت الطعام فى السوق المحلية اليوم

أسعار زيوت الطعام في السوق المحلية اليوم الخميس 10 فبراير 2022

تباينت أسعار زيوت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 10 فبراير 2022، بالسوق المحلية لدى التجار لأسعار السلع، أسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، انخفضت عقود شهر فبراير لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس ببورصة ماليزيا.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلية، ليسجل سعر الطن 23,500 جنيه، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصرية ليصل سعر الطن إلى 29,500 جنيه، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 28,500 ألف جنيه، بينما انخفض سعر زيت الأولين في السوق المحلية بمقدار 500 جنيه ليسجل سعر الطن 22,700 جنيه، وهبطت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلية، بما قيمته 100 جنيه لتسجل القيمة الشرائية للطن 25,700 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الخميس 10 فبراير 2022

استقرت أسعار الزيت للمستهلك، اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.20 جنيه، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 47: 49 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 30: 32 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

انخفض عقد فبراير لتداول زيت الأولين الماليزي بمقدار 5 دولارات، وبلغت قيمة العقد 1460 دولارًا للطن، وذلك في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة ماليزيا.

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

كما تراجع عقد فبراير لتداول زيت النخيل الماليزي في إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا للمشتقات، بمقدار 5 دولارات وبلغت قيمته 1457.5 دولار للطن.

كان كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه رغم ارتفاع أسعار الزيوت الخام عالميا، إلا أن وزارة التموين تقوم بشراء الزيت محليا وخارجيا، لتوفير مخزون استراتيجي والعمل على ضبط الأسعار.