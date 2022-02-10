الأنبا مكاريوس يفتتح مركزًا لتأهيل ذوي الهمم بالمنيا

افتتح الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، أمس، مركز "هوب سنتر" لذوي الهمم (الإعاقة الذهنية) بالمنيا.

ويضم المركز الجديد والذي يتبع دار السامري الصالح وفرح الأجيال فصول تعليمية (إدراك - تعديل سلوك) ورش تأهيلية (أركيت - خياطة وتطريز - ألوان - شمع وصناعة الصوف) غرفة للتكامل الحسي والاسترخاء.

وولد الأنبا مكاريوس في 10 يونيو 1958 م، ورُسِمَ قسًا في 30 يونيو 1988، دُعي من ضمن أربعة رهبان لتعمير دير الأنبا أنتوني بصحراء كاليفورنيا، إلا أنه اعتذر حينها عن السفر و رُسِمَ قمصًا في 9 إبريل 2001 م.

له العديد من الكتب، كما أن له مجموعة من القصص في مجال الأدب القَصَصِي المسيحي.. وكان قبل الأسقفية لا يكتب اسمه على الكتب أو القصص، بل تُصْدَر مِن نَشْر الدير، تحت اسم "راهب من دير البراموس". وقد قام نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص، المنيا، مصر بمراجعة العديد من الكتب للأنبا مكاريوس.