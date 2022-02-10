الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

24 متدرب من الهيئة التدريسية يختتمون دورة النشر العلمي بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية القدرات والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية في النشر العلمي، لإكساب العديد من المهارات الفنية في طرق كتابة الأبحاث العلمية، والتي شارك فيها 24 عضو هيئة تدريس من المرشحين للترقي لدرجات علمية،  حيث حاضر فيها كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعاطي الأستاذ بكلية العلوم.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الدورة ناقشت أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي وما هي الحلول المقترحة من وجهة نظر المشاركين لحلها، وأثر ذلك على تطوير العملية التعليمية بالجامعة، موجهاً شكر لجميع القائمين على إدارة المركز، لما لمسه من عمل دؤوب في مواصلة عقد الدورات المختلفة على مدار العام.

ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني، إن الدورة جاءت في إطار رؤية واستراتيجية قطاع الدراسات العليا لخدمة العملية البحثية، موضحاً أن الدورة هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات المتعلقة بالنشر العلمي، وكيفية إعداد البحث للنشر، وآلية اختيار المجلة العلمية الملائمة لذلك، وأيضاً كيفية التعامل مع الهيئة التحريرية وفنيات كتابة الجزئيات المختلفة للبحث العلمي.

ومن جهته قال الدكتور عنبر محمود مدير المركز، إن الدورة تعد ضمن حزمة برامج البحث العلمي المطلوبة للترقي، موضحاً أن الدورة نظمت على مدار يومين، وشارك فيها 24 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة والمرشحين للترقي لدرجات علمية أعلى.

يذكر أن مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، مختص بتقديم برامج تدريبية لتأهيل المرشحين لمناصب الإدارة العليا والقيادات الأكاديمية، ومنها ما يختص بالبحوث والنشر العلمي.

 

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