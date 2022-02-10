جامعة الزقازيق تحتفل بتصميم وتصنيع قمر صناعي وتستعد لإطلاق آخر خلال عام

نفذت جامعة الزقازيق بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، مشروعا بحثيا بتطبيق مشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الجامعة والوكالة، و زار رئيس الجامعة وكالة الفضاء المصرية لاحتفال الجامعة ممثلة في كلية الهندسة بتصميم وتصنيع واختبار نموذج هندسي لقمر صناعي تكعيبي، وذلك بمقر الوكالة.

وكذلك بدء فعاليات المرحلة الثانية التي تنتهي بإطلاق قمر صناعي فضائي يحمل اسم جامعة الزقازيق فى نهاية عام 2022، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين منذ13ن أكتوبر من 2019.

وأعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بهذا الصرح المصري العظيم، مقدماً الشكر للدكتور محمد القوصي رئيس الوكالة ولكليه الهندسة وفريق العمل على انجاز المشروع على أكمل وجه، مشيراً إلى أن كلية هندسة الزقازيق هي الرائدة فى هذا المجال ، وذلك باهتمام الجامعة بدعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية والمضى قدما نحو التميز فى المجالات العلمية التى تعود بالنفع على تنمية الوطن فى مختلف المجالات فى ظل رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المشروع يهدف إلى تصميم وتصنيع نموذج هندسي لقمر صناعي بغرض نقل تكنولوجيا تصميم الأقمار ودراسة القدرات الصناعية المتاحة بالسوق المصرية، حيث بدأت أنشطة المشروع من خلال اتفاق تنفيذي للمشروع منبثق عن بروتوكول تعاون موقع بين الجامعة والوكالة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع بنى على منهجية التوثيق لجميع الأنشطة وإتباع النظم القياسية لوكالة الفضاء الأوربية، وأنجز المشروع فى ثلاث مراحل هي مرحلة التصميم ثم مرحلة التصنيع وتبعها مرحلة التجميع والاختبار سواء للمكونات الصلبة أو البرمجيات.

وقام الدكتور محمد القوصي بشرح لإمكانيات وكالة الفضاء المصرية لوفد جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان بجولة داخل معامل الوكالة، وتفقد الأقمار الصناعية المتنوعة وأحدث الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم ككل.

كما رحب الأستاذ الدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة،ـ بالتعاون البناء والإيجابي بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية لتخريج جيل قادر وواعى ينافس فى السباق العالمي لاكتشاف الفضاء، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى مختلف الجامعات المصرية ؛ لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات لعالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

جدير بالذكر أنه قد شترك فى المشروع 6 من أعضاء هيئة التدريس و 2 من الهيئة المعاونة وثلاثة طلاب، واستمرت مرحلة التصميم قرابة الـ 8 أشهر ثم تبعها ستة أشهر تصنيع وتطوير برمجيات.