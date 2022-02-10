الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى

جريدة الدستور

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، السفير محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

أكد وزير الشباب والرياضة على العمل على الرؤى والطموحات التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية من خلال الرياضة كقوى ناعمة مؤثرة في تنمية العلاقات مع الدول الإفريقية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على دعم التعاون المشترك مع جميع دول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات الشبابية وتكثيف مشاركة أبنائنا الشباب الأفارقة فى العديد من الأنشطة والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة وخاصة فى مجالات التدريب والتأهيل.

من جانبه، ذكر السفير محمد عبدالغفار أن مصر داعمة وحاملة لكل هموم الدول الإفريقية وتكثيف أطر مساعداتها، مشيرًا إلى المجلس يعمل على التعاون بشكل كبير مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال الأستاذ  ماجد أبوالخير رئيس اللجنة الإفريقية بوزارة الشباب والرياضة، إن العمل في الشئون الإفريقية يحتاج إلى أفكار ودراسات متعلقة بملفات كثيرة، بالإضافة إلى ربط الأفكار وتحديد الرؤى للخروج بأوراق عمل مناسبة لتنمية القارة الإفريقية وحل قضاياها من خلال العمل التكاملي المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف الجهات المعنية.

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