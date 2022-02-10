10 ملايين متعاف من كورونا في إفريقيا

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المتعافين جراء فيروس كورونا تخطى 10 ملايين شخص في القارة الإفريقية، وسط تسجيل حصيلة إصابات بلغت 10 ملايين و960 ألف حالة، ووفيات 243 ألف حالة.

وأفادت المراكز- في بيان- بأن نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 11.3 في المائة، فيما حصل 16.37 في المائة على جرعة واحدة، و0.67 في المائة جرعة معززة، ما يشير إلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وقالت إن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمية.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أضافت أن 48 دولة إفريقية أبلغت عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وبينت "المراكز الإفريقية" أن 53 دولة واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الإنفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.