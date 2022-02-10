الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بـ«العقوبات»

بوتين
بوتين

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بفرض عقوبات ضدها على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، إلى أنه سيكون من الصعب إجراء مثل هذا الحوار بدون مراعاة الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا.
وأضاف جاتيلوف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس:"إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".
ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فإن الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي هي عدم توسع الناتو، وعدم نشر منظومات أسلحة هجومية في الدول المجاورة لروسيا، وعودة الناتو إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1997 "لم تلق ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة والناتو".

فيما دعا السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي مجموعة الدول السبع الكبرى إلى تنسيق رد موحد على تطورات الأوضاع في أوكرانيا وحولها، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة ضد روسيا.

وقال كورسونسكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، حسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية- إن بلاده لا تريد صراعات عسكرية وستواصل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

وتأتي تصريحات كورسونسكي مع مواصلة روسيا حشد قواتها على طول حدودها مع أوكرانيا.

وأوضح أن عشرات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا مستعدون لخوض حرب على مستوى الشوارع مع القوات الروسية إذا استدعت الضرورة، واستدرك قائلًا: "لن نبدأ عملًا عسكريًا من جانبنا".

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني: "لا نريد أي صراعات عسكرية" و "نتمسك بالكامل بالجهود الدبلوماسية"، قائلا: كل ما يريده الأوكرانيون فقط هو "بذل جهود دبلوماسية مكثفة ونشطة من جميع الأطراف" لحل القضية.

وكان مجلسا البرلمان الياباني قد تبنيا قرارًا يدعو إلى ضرورة تحسين الوضع بين روسيا وأوكرانيا بالقول "إنه ينبغي عدم التسامح مع أي تغيير للوضع القائم بالقوة من قبل أي بلد". ودعا المشرعون حكومات اليابان والدول الأخرى إلى بذل جهود دبلوماسية.

موسكو روسيا أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى