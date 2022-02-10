روسيا: مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بـ«العقوبات»

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بفرض عقوبات ضدها على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، إلى أنه سيكون من الصعب إجراء مثل هذا الحوار بدون مراعاة الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا.

وأضاف جاتيلوف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس:"إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".

ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فإن الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي هي عدم توسع الناتو، وعدم نشر منظومات أسلحة هجومية في الدول المجاورة لروسيا، وعودة الناتو إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1997 "لم تلق ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة والناتو".

فيما دعا السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي مجموعة الدول السبع الكبرى إلى تنسيق رد موحد على تطورات الأوضاع في أوكرانيا وحولها، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة ضد روسيا.

وقال كورسونسكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، حسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية- إن بلاده لا تريد صراعات عسكرية وستواصل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

وتأتي تصريحات كورسونسكي مع مواصلة روسيا حشد قواتها على طول حدودها مع أوكرانيا.

وأوضح أن عشرات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا مستعدون لخوض حرب على مستوى الشوارع مع القوات الروسية إذا استدعت الضرورة، واستدرك قائلًا: "لن نبدأ عملًا عسكريًا من جانبنا".

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني: "لا نريد أي صراعات عسكرية" و "نتمسك بالكامل بالجهود الدبلوماسية"، قائلا: كل ما يريده الأوكرانيون فقط هو "بذل جهود دبلوماسية مكثفة ونشطة من جميع الأطراف" لحل القضية.

وكان مجلسا البرلمان الياباني قد تبنيا قرارًا يدعو إلى ضرورة تحسين الوضع بين روسيا وأوكرانيا بالقول "إنه ينبغي عدم التسامح مع أي تغيير للوضع القائم بالقوة من قبل أي بلد". ودعا المشرعون حكومات اليابان والدول الأخرى إلى بذل جهود دبلوماسية.