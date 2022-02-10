وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الرماية استعدادات استضافة بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، للوقوف على تفاصيل استضافة مصر بطولة كأس العالم للبندقية والمسدس.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من ٢٦ فبراير وحتى ٨ مارس ٢٠٢٢ بميادين الرماية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية وذلك بمشاركة ٦٧ دولة و٦٠٠ رامٍ ورامية.

بحث وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة البطولة والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، والإجراءات الوقائية التى سيتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المشاركين.

أكد وزير الشباب والرياضة على ثقته فى أداء اتحاد الرماية واللجنة المنظمة بالتنسيق مع الوزارة فى تنظيم البطولة على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية، مشيرًا إلى عزم الجميع مواصلة نجاح وتفوق مصر فى استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.