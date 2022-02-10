روسيا تدعو فرنسا إلى الاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لكورونا

قال السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، إن موسكو دعت باريس مرارًا للاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لكوفيد-19، لكن دون جدوى.

وقال ميشكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الخميس - " طوال هذا الوقت، كنا ندعو زملاءنا الفرنسيين .. للاعتراف المتبادل باللقاحات، وهي خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة".

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل باللقاحات بين البلدين.

وأضاف ميشكوف: "هناك انطباع بأنهم لا يريدون سماعنا، لأننا طرحنا هذه المقترحات على جميع المستويات تقريبًا".

فيما سجلت روسيا، 183 ألفًا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في آخر إحصائيات لها؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونًا و330 ألفًا و769 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا- في بيان الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 337 ألفًا و390 شخصًا بعد تسجيل 669 حالة، فيما تعافت 97 ألفًا و163 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10 ملايين و803 آلاف و305 أشخاص.

وقد أفاد خبير الأمراض المعدية الروسي يفجيني تيماكوف إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ستبلغ ذروتها بروسيا في منتصف فبراير المقبل.

إصابات فيروس كورونا في العالم

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 403 ملايين و218 ألفًا و603 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و777 ألفًا و206 حالات.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونًا و265 ألفًا و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونًا و478 ألفًا و60 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ26 مليونًا و972 ألفًا و914 حالة.