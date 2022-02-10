تموجات الشعر الأسود تظهر الثقة.. ماذا تكشف تسريحة شعرك عن شخصيتك؟

يقولون أن العيون نافذة الروح لكن هل توقفت يومًا عن التفكير فيما يكشفه شعرك عن طبيعتك الداخلية، بالطبع يكشف لك العديد من خبايا عنك وفي هذه السطور نوضح كيف يحدث ذلك وفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني.

الشعر الأشقر الليس: استرخاء وأنثوي

تسريحة شعر متوسط الطول لونه أشقر مع إتباع قصة الشعر الخاصة بالسبعينيات لإضفاء مظهر راق ومميز، حيث توضح أن الشخصية لديها استرخاء ذهني في الوقت الحالي ومُفعمة بالأنوثة حيث داخلها الشباب والحيوية والدفء.

الشعر الطبيعي الكيرلي: الهدوء في الأزمات

التسريحة الخاصة بالشعر المموج "الكيرلي" الطبيعي يوحي بأن الشخصية تتعرض للتوتر أو الإرهاق بسهولة ولكنك تشعر بالقوة والتواصل مع محيطك، كما أنها لديها طبيعة هادئة ومركزية.

تموجات طويلة: جديرة بالثقة

شعر بني متوسط ​​الطول مصفف بأمواج طبيعية وفضفاضة تعني أنك شخصية تشعر بالراحة وجديرة بالثقة، كما أنها شخصية مرحة وتصبح أكثر ثقة عندما تكون في مجموعات صغيرة من أقرب أصدقائك.

شعر كيرلي قصير

قصة شعر كيرلي مموج متعدد الطبقات وقصير الطول، تقول على الشخصية أنها مرحة ومنفتحة، ولطيفة للغاية، كما أنها تحب الرقص وتأخذ الحياة دائمًا لأنها تأتي بموقف واثق من نفسه ومستقر.

الشعر الحاد : مزعج ومنظم

قصة شعر حادة وتحمل قصة قصيرة من الأمام، فهي قصة شعر فاخرة ومكلفة المظهر وأنيقة وشبابية، وتوضح أن الشخصية منظمة للغاية وتتجه نحو التفاصيل، كما أنها شخصية متسلطة.

تسريحة الكعكة : مغامرة ومشغولة

تسريحة شعر أنيقة وعصرية، وهي الكعكة حيث يمكن تحقيق نتيجة المظهر الرطب باستخدام قناع الشعر المفضل لديك، بدلاً من جل التصفيف، يوضح هذا الأمر أن هذه الشخصية مشغولة ومغامرة ولديها جانب عملي في شخصيتها.

تسريحة ذيل الحصان: مثالية

مظهر أنيق ومختطف يرفع الوجه ويؤمن شعرك مع الحفاظ على الطول والحجم والحركة من تسريحة ذيل الحصان الطويلة، توضح أن الشخصية قوية ومثالية وترغب في الحفاظ على محيطك نظيفًا ومرتبًا، ولا تحب المساومة وتريد الأفضل في الحياة.