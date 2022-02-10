رئيس جامعة القناة: بدء إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول عبر الخدمة الصوتية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات، وذلك للانتهاء من عملية رصد ومراجعة وإعلان النتائج للطلاب.

وتابع "مندور " أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الأولى برامج مميزة لكلية التجارة برنامج Bis والفرقة أولى وثانية برنامج Fmi.

كما تم الانتهاء من نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تجارة شعبة اللغة عبر الخدمة الصوتية، على أن يتم إعلان ببرنامج ابن الهيثم بعد يومين من الإعلان بالخدمة الصوتية.

وأشار "مندور" إلى إعلان نتائج الفرقة الرابعة لكلية التمريض، والفرقة الرابعة لكلية الحاسبات والمعلومات، والفرق الثالثة والرابعة والخامسة لكلية الصيدلة نظام جديد.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لجميع الفرق بكلية التجارة شعبة اللغة العربية بإجمالي 41294 ورقة امتحانية بواقع 27859 ورقة امتحانية "انتظام"، و13435 ورقة امتحانية "انتساب" يمثلون 29 مقررًا دراسيًا.

هذا وتتم عملية التصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج للطلاب على برنامج ابن الهيثم بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذى الدكتور تامر حسنين، منسق عام برنامج ابن الهيثم ومدير الـMIS.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى السعيد، عميد كلية التجارة، أن عدد أوراق الامتحانات المصححة للفرقة الأولى بلغ 10516 ورقة امتحانية، بينما تم تصحيح 8400 ورقة امتحانية للفرقة الثانية، وأما الفرقة الثالثة فبلغ عدد أوراق الامتحانات المصححة 10664، وأخيرًا الفرقة الرابعة شعبة محاسبة بلغ عدد إجمالي أوراق الامتحانات التي تم تصحيحها 10430، وشعبة إدارة الأعمال 1284 ورقة امتحانية.

وحرص الدكتور هانى السعيد، على تقديم الشكر لفريق العمل بالكنترول بإشراف الدكتورة هدى محمد عبدالله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والذي يضم الدكتور نصر سالم، رئيس كنترول الفرقة الأولى، والدكتور رشا الفقي، رئيس كنترول الفرقة الثانية، والدكتور حسين سليمان، رئيس كنترول الفرقة الثالثة، والدكتورة هبة جمال، رئيس كنترول الفرقة الرابعة، والدكتور أحمد فاروق، مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.