الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يختتم فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

اختتم الأنبا باسيليوس أمس فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي تحت شعار " نسير معًا " بمبنى الخدمات والتكوين بسمالوط.

إذ ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس القداس الإلهي أعقبه تنظيم مسابقة كتابية في رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس نظمتها أسرة القديس توما الأكويني بكاتدرائية يسوع الملك ونظمت أيضا أسرة القديس دون بوسكو بكاتدرائية يسوع الملك فقرة ألعاب ومسابقات للشباب، وأختتم اليوم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فعاليات المؤتمر بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

من هو الأنبا باسيليوس؟

ولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

وعيَّنّ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطران جديد.

ومن جهته تستعد الكنائس المسيحية لبدء صوم يونان الأثنين المقبل لمدة ثلاث ايام تنتهي الأربعاء.

مؤتمر الشباب الكنيسة القبطية كاتدرائية يسوع الملك الكنيسة القبطية الكاثوليكية القداس الإلهي كنيسة العائلة المقدسة بابا الفاتيكان الشباب الإيبارشي

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بولس فهمى إسكندر

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