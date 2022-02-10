الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال 30 دقيقة.. استئصال رحم لسيدة 62 عامًا بمستشفى النساء ببورسعيد

جراحة
جراحة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد قد استقبلت سيدة تبلغ من العمر عامًا، تعانى من نزيف مهبلي متكرر مع آلام شديدة بالبطن، وبعد أخذ عينة من الرحم تبين وجود تضخم حميد فى بطانة الرحم مع بداية تحول إلى ورم خبيث، وبالكشف المهبلي تبين عدم وجود سقوط رحمي، حيث أن السيدة قد وضعت 6 ولادات طبيعية ولا يوجد جرح بالبطن. 

قام الفريق الطبي بعمل كافة الفحوصات اللازمة من موجات صوتية ورنين مغناطيسي على البطن والحوض،  وأشعة على الصدر وتحاليل دلائل الأورام وعمل وظائف الكلى والكبد وموجات القلب ، وتم إجراء عملية استئصال رحم مهبلي بدون سقوط رحمي، التي استغرقت نصف ساعة فقط بدون أي نزف أو نقل دمن والتي تعد من العمليات ذات المهارة خاصة وتحتاج درجة عالية من الخبرة والتدريب. 

 وأوضحت الهيئة ، أن المريضة خرجت بعد 24 ساعة بدون أي مضاعفات في حالة جيدة، وأجرى الجراحة فريق من أكفاء استشاريين وأطباء النساء والولادة الدكتور أكرم عبدالغني، استشاري أول و دكتوراه أمراض النساء والولادة بمستشفى النساء والولادة التخصصي، والدكتورة إحسان نجا طبيب مقيم بمستشفى النساء والولادة التخصصي، والدكتورة منى فوزى طبيب مقيم بمستشفى النساء والولادة التخصصي، والدكتور محمود متولى أخصائي تخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى. 

 كما شارك في العملية فريق التمريض ياسمين بسام فنى تمريض بقسم العمليات، جيهان العربي فنى تمريض بقسم العمليات، وذلك تحت إشراف ومتابعة من إدارة المستشفى لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية، الدكتور عزت الحديدي مدير العمليات بمستشفى النساء والولادة التخصصي، والدكتور نادر يوسف المدير الطبي بمستشفى النساء والولادة التخصصي، والدكتور إسلام البيومي مدير عام مستشفى النساء والولادة التخصصي، والدكتور رائد حسين المشرف العام بالمستشفى.

سقوط هيئة ولادة عملي فحوصات وذلك دير عملية موجات صوتية

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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