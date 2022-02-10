بتهمة الزنا.. حبس عنتيل كفر الشيخ وعشيقته سنتين مع النفاذ

قضت محكمة الجنح، اليوم الخميس، بمعاقبة كلا من “ح. أ” المعروف إعلاميًا بـ"عنتيل كفر الشيخ"، وصديقته "ث. ح" بالحبس عامين مع النفاذ، وذلك لإدانتهما بجريمة الزنا في الدعوى المقامه من زوج المحكوم عليها الثانية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم صلاح. ع، المقيم بكفر الشيخ، ببلاغ إلى جهات التحقيق، يتهم فيه زوجته “ث. ح” والمحامي الخاص به “ح. أ” بممارسة الرذيلة، أثناء قضاء حكم بالسجن عليه، مقدمًا فلاشة مدمجة تحوي مقاطع جنسية لهما داخل مكتب المحامي، لترسل جهات التحقيق الفلاشة إلى الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، لبيان إذا كان يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالإضافة، حيث ورد تقرير يؤكد صحة الفيديوهات وعدم وجود تلاعب بها.

واتهم الزوج المحامي الخاص به، بأنه يحرض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة والرذيلة دون تمييز، بالإضافة إلى ممارسة الدعارة مع إناث ممن له سلطة عليهن وولاية، بمناسبة عمله مستغلًا ظروفهم المعيشية والمادية، والحصول من ورائهم على أموال باهظة ورشوة جنسية.

كما تقدم المجني عليه في واقعة عنتيل كفر الشيخ، إلى جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، لإصدار قرار بمنع المتهم الأول في هذه القضية، من السفر حتى لا يهرب خارج البلاد، حيث إنه يخشى من هروب المتهم الأول.

وفي وقت سابق استعلمت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، بشكل رسمي عما إذا كان “ح. أ. ع. ا”، المحامي مقيدًا بالنقابة من عدمه، وعقب تداول القضية بمحكمة جنح بندر كفر الشيخ، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المحامي المتهم، وزوجة المجني عليه عامين، غيابيًا.