الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لشاب وعشيقته في قنا.. قتلا الزوج «ليخلو الجو»

اعدام
اعدام

أحالت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، اليوم الخميس، أوراق شاب وعشيقته، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لإدانتهما بالاشتراك في قتل زوج المتهمة الأولى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما عثر على جثة لشخص يدعى "أحمد. ع" 50 عاماً، متعفنة في جبال الكرنك، والمتهم "إبراهيم. ح. م" مقيم بسوهاج، والدافع من الجريمة التخلص من المجني عليه، ليخلو الجو للمتهم مع زوجة المجني عليه، وتدعى "وداد. ع"، بعد علاقة غير شرعية بينهما.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2111 لسنة 2021 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 376 لسنة 2021 كلي قنا، والتي أحالت الدعوى إلى المفتي.

محكمة جنايات نجع حمادى قنا شاب عشيقته فضيلة المفتي قتل الزوج

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