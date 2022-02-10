مصرع طفلة شنقًا أثناء لهوها بسوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا مصرعها خنقًا، إثر التفاف حبل مرجيحة على رقبتها أثناء اللعب، ناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ يفيد بمصرع طفلة خنقًا، عقب التفاف حبل أرجوحة على رقبتها أثناء اللعب بمنزلها دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ، تبيَّن وجود جثة الطفلة (رنا. ع. ك. ا) 11 عامًا، وتقيم بذات الناحية، مسجاه على الأرض بحوش أمام منزلها ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود آثار حز دائري غير مكتمل حول الرقبة، صاعد إلى خلف الأذن ولا توجد أية إصابات ظاهرية أخرى وتلاحظ وجود حبل يتدلى من باب الحوش.

بسؤال والدة الضحية( ش. ع.ا) 41 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها كعادتها بحبل يتدلى من باب حوش ملك والدها أمام المنزل، التف الحبل حول رقبتها، مما أدى إلى فاتها ونفت الشبهة الجنائية.

بسؤال نجل عم والدها "أحمد ج ا خ 35 عامًا، عامل وشقيقها "محمد ع ك ا 12 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي ويقيمان بذات الناحية، أفادا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأنهما حال دخولهما للحوش المشار إليه، شاهدا المذكور معلقة بحبل يتدلى من باب الحوش، فقام الأول بفك الحبل ووضعها علي الأرض، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود أثار إختناق بالرقبة، ولا توجد إصابات أخرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الوقائع المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات.