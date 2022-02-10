الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس- أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجهة إلى صوامع المنيا، و3 قطارات أخرى بعد أن أفرغت 63 حاوية قادمة من الإسكندرية والسادس من أكتوبر.

وبلغت حركة تداول الشاحنات 4783 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142 ألفا و525 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و711 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و272 طنا شملت “500 طن رمل و18120 طن فوسفات و767 طن سماد و2500 طن بودرة جبس و1232 طن بسلة و11920 طن يوريا و1233 طن نترات أمونيوم”.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 159 ألفا و159 طن تضمنت 6721 طن قمح و901 طن خشب زان و15329 طن حديد و1165 طن سلاج و18 ألف طن ذرة و1043 طن فول.

دمياط موانئ دمياط

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