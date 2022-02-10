الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ضيافة القنصل العام بلوس أنجلوس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

استقبل السفير أحمد شاهين القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس والساحل الغربي وفد من الهيئة التأسيسية للإتحاد العام للمصريين بالخارج بأمريكا برئاسة رأفت صليب رئيس الإتحاد العام للمصريين فرع أمريكا، وذلك في حضور نائب القنصل محمد طاهر.

وقد حضر اللقاء مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية في كاليفورنيا منهم  المهندس هشام ستيته نائب رئيس الإتحاد وأشرف عزيز والدكتور هشام العسكري والدكتور هشام الصيفي وأماني جبران وهايدي سعد والمهندس عصام إسكندر والمهندس هشام جابر ووسام أبو العطا ووائل لطف الله وكابتن إيهاب زنجا.

وتم بحث بعض الملفات المتعلقة بالجالية المصرية في كاليفورنيا والولايات المجاورة لها، والولايات الآخرى وذلك لبحث كيفية لم الشمل ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وكيفية التواصل مع المصريين في كافة انحاء الولايات المتحدة، وتكوين الشكل المناسب ليصبح ابناء مصر في امريكا من صناع القرار والمؤثرين فيه وذلك لدعم بلدنا الحبيبة مصر في كافة المجالات الصحة والاستثمار والسياحة و البحث العلمي.

ووجه رأفت صليب رئيس الإتحاد العام للمصريين في أمريكا الشكر للسفير على حسن الإستقبال وحفاوة الترحاب وسعة صدرة، ايضاً تم توجية الشكر على حضور التجمع الكبير لأبناء الجالية لحضور مبارة نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وفي نفس السياق أشاد المهندس إسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج من القاهرة  بالمجهود الرائع للفرع الجديد في أمريكا وعلى روح الولاء الإنتماء  الشديدة للجالية هناك وعلى التعاون المثمر بين الإتحاد والسفير احمد شاهين في كاليفورنيا والسفيرة هويدا عصام في نيويورك وكافة السفراء في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تكوين مجتمع مصري قوي يستطيع التأثير على الرأي العام في كافة الولايات الأمريكية.

المصريين بالخارج اتحاد أمريكا السفير الهيئة التأسيسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل