الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ضيافة القنصل العام بلوس أنجلوس

استقبل السفير أحمد شاهين القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس والساحل الغربي وفد من الهيئة التأسيسية للإتحاد العام للمصريين بالخارج بأمريكا برئاسة رأفت صليب رئيس الإتحاد العام للمصريين فرع أمريكا، وذلك في حضور نائب القنصل محمد طاهر.

وقد حضر اللقاء مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية في كاليفورنيا منهم المهندس هشام ستيته نائب رئيس الإتحاد وأشرف عزيز والدكتور هشام العسكري والدكتور هشام الصيفي وأماني جبران وهايدي سعد والمهندس عصام إسكندر والمهندس هشام جابر ووسام أبو العطا ووائل لطف الله وكابتن إيهاب زنجا.

وتم بحث بعض الملفات المتعلقة بالجالية المصرية في كاليفورنيا والولايات المجاورة لها، والولايات الآخرى وذلك لبحث كيفية لم الشمل ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وكيفية التواصل مع المصريين في كافة انحاء الولايات المتحدة، وتكوين الشكل المناسب ليصبح ابناء مصر في امريكا من صناع القرار والمؤثرين فيه وذلك لدعم بلدنا الحبيبة مصر في كافة المجالات الصحة والاستثمار والسياحة و البحث العلمي.

ووجه رأفت صليب رئيس الإتحاد العام للمصريين في أمريكا الشكر للسفير على حسن الإستقبال وحفاوة الترحاب وسعة صدرة، ايضاً تم توجية الشكر على حضور التجمع الكبير لأبناء الجالية لحضور مبارة نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وفي نفس السياق أشاد المهندس إسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج من القاهرة بالمجهود الرائع للفرع الجديد في أمريكا وعلى روح الولاء الإنتماء الشديدة للجالية هناك وعلى التعاون المثمر بين الإتحاد والسفير احمد شاهين في كاليفورنيا والسفيرة هويدا عصام في نيويورك وكافة السفراء في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تكوين مجتمع مصري قوي يستطيع التأثير على الرأي العام في كافة الولايات الأمريكية.