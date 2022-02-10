الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز سائق «توكتوك» حاول التعدي على سائق نقل عام بالإسكندرية

توكتوك
توكتوك

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حجز سائق مركبة توك توك علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسبب بالتشاجر مع قائد اتوبيس نقل عام، بسبب نشوب خلافات على أولوية المرور على أثرها حاول التعدي عليه بالضرب واعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ علي الفيديو الخاص بالواقعة لفحصه.
و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توكتوك" وسائق أتوبيس نقل عام بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية. 

- نتائج التحريات

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه، وطرف ثان سائق أتوبيس نقل عام ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بسبب خلافات على أولوية المرور، قام على أثرها الأول بمحاولة التعدي على الثاني بالضرب واعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض علي قائد مركبة "التوكتوك" وضبط العصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.

 

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